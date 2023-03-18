قتاة القاهرة الإخبارية: القضاء الباكستاني ألغى قرار توقيف رئيس الوزراء السابق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن محكمة في باكستان، ألغت اليوم السبت، تنفيذ مذكرة توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد أن سُمح له بإعلان حضوره من سيارته في الوقت الذي عمت الفوضى مجمع إسلام أباد القضائي بسبب مثول رئيس الوزراء السابق أمام القضاء، إذ قال مساعد لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن خان امتثل رسميًا لأمر حضور أمام محكمة في إسلام أباد، اليوم السبت، بعد أزمة مع الشرطة أدت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة وأنصاره.

سلسلة من التحديات القانونية

كما أشارت القناة إلى أن المحكمة ألغت أوامر ضبطه نتيجة لحضوره، وأجّل القاضي الجلسة حتى 30 مارس وأبلغ الأطراف في القضية أن المرافعات ستتم خلال الجلسة المقبلة وأمر «خان» أيضًا بضمان حضوره، ويواجه «خان» الذي تولى منصبه من 2018 إلى 2022، سلسلة من التحديات القانونية، بما في ذلك قضايا أدت إلى محاولة الشرطة للقبض عليه الثلاثاء الماضي، دون جدوى، ما أدى لاشتباكات بين أنصاره والشرطة تكررت مرة أخرى اليوم السبت.

مدينة لاهور

وقال فؤاد تشودري، مساعد خان، إن المحكمة سجّلت حضور رئيس الوزراء السابق رسميًا وإنه غادر للعودة إلى منزله في مدينة لاهور، وبحسب وسائل إعلام محلية، وصلت سيارة خان إلى المجمع القضائي في إسلام أباد وسط اشتباكات بين الشرطة وأنصاره. وأفادت وسائل الإعلام بأنه بسبب الفوضى التي تحيط بالمجمع، لم يتمكن من الدخول بنفسه إلى قاعة المحكمة، وسمح له القاضي في النهاية بتوقيع حضوره من سيارته.