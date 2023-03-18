اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «كتف في كتف» الخير موجود والتكافل مستمر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن امحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

الرئيس لـ«المصريين»: نسعى لرفعة الوطن بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة

«كتف فى كتف».. الخير موجود والتكافل مستمر

«السيسى»: تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة من «حياة كريمة» قد تصل إلى تريليون جنيه.. ونستهدف الوصول للأسر الأوْلى بالرعاية فى جميع المحافظات

نواب «التنسيقية»: الرئيس طمأن المواطنين على مستقبل «حياة كريمة».. و«كتف فى كتف» ترجمة حقيقية لتحقيق الأمن الاجتماعى وكشفت معدن المصريين الأصيل

قيادات الأحزاب: رسائل الرئيس تؤكد الإصرار على تحقيق أحلام الوطن.. وتعلى قيم الترابط الاجتماعى.. وتجسد تكاتف مؤسسات الدولة

المتطوعون سبب نجاح المشروعات الخيرية و«موسى»: الاحتفالية بعثت الأمل فى نفوسهم

بنوك مصر تتقدم على مؤشرات السلامة المصرفية.. وارتفاع الأصول والاحتياطيات والودائع ونمو الربحية بنهاية 2022

الزراعة التعاقدية.. «مكسب للفلاح وغذاء للمواطن»

«شكرى»: التشاور بيننا لم ينقطع وهناك رؤية مشتركة فى العديد من القضايا.. و«أوغلو»: نسعى إلى عقد لقاء قمة قريباً

مباحثات «مصرية - تركية» تبحث استعادة التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

تعاون بين «الزراعة والتموين والمالية» لضمان الأمن الغذائى وتحقيق أرباح للمزارعين

«خدمات الزراعة»: الأسعار المعلنة هذا العام هى الأفضل.. والتقاوى متوافرة

وزيرا خارجية مصر وتركيا خلال مباحثاتهما أمس

فلاحون: تضمن سعراً مجزياً للمحصول.. وتشجع على زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتى

معايير استثنائية لقبول العائدين من روسيا وأوكرانيا بالجامعات الأهلية

اللجنة العسكرية المصرية القطرية تعقد اجتماعها الأول

«الصحة» تحدد ضوابط أداء الحج بينها تقديم تقرير طبى معتمد

زيارة تفقدية لمجمع الصناعات الهندسية وترسانة الإسكندرية وعدد من الوحدات

الإصابة بأمراض مثل «تليف الرئة والغسيل الكلوى» قد تمنع السفر

الصفحة الثانية

الرئيس حرص على الإشادة بدور المتطوعين فى تخفيف الأعباء عن المواطنين

«السيسى»: تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة من «حياة كريمة» قد تصل إلى تريليون جنيه

المتطوعون.. الجندى المجهول وسبب نجاح المشروعات الخيرية ومبادراتها

«عاصم»: هدفى تنمية المسئولية المجتمعية فى نفوس الشباب.. و«مريم»: أكتر حاجة بتلمس قلبى فرحة أهالينا

الرئيس: نسعى لرفعة الوطن بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة.. ونستهدف الوصول للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات

«عبدالقوى»: المبادرة مستمرة حتى الانتهاء

من توزيع كراتين المواد الغذائية بجميع المحافظات

«قريطم»: «كتف فى كتف» تكرس المشاركة الفاعلة للعمل الأهلى والمجتمع المدنى

عضو «صناعة النواب»: الرئيس حريص على «الأولى بالرعاية».. و«التحالف» نموذج للتكافل المجتمعى

الصفحة الثالثة

قيادات الأحزاب: رسائل الرئيس تؤكد الإصرار على تحقيق أحلام الوطن وتُعلى قيم الترابط والتكافل الاجتماعى

«نصير»: تجسيد لتكاتف مؤسسات الدولة.. وكل الشكر لمن ساهم فى هذه المبادرة بجهد أو مال أو فكر.. و«مديح»: تأمين الاحتياجات الغذائية

«عبدالعزيز»: إطلاق المبادرة تمثيل حقيقى لمعانى الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعى.. وجسّدت الإيمان بقدرات وإرادة الشعب المصرى الباسل

نواب «التنسيقية»: الرئيس طمأن المواطنين على مستقبل «حياة كريمة»

«كتف فى كتف» ترجمة حقيقية لتحقيق الأمن الاجتماعى وكشفت معدن المصريين الأصيل.. وإطلاقها خلق مشهداً وطنياً يفخر به الجميع

«الخولى»: تستهدف ملايين الأسر.. و«مرثا»: وطنية من الدرجة الأولى

و«درويش»: منهج حياة.. و«القط»: نصيب كبير للمحافظات الحدودية

علاء عابد: «التحالف الوطنى» نقلة نوعية غير مسبوقة فى العمل الأهلى

الصفحة الرابعة

بنوك مصر تتقدم على مؤشرات السلامة المصرفية

ارتفاع الأصول والاحتياطيات والودائع ونمو الربحية بنهاية 2022.. والسياسات النقدية تعزز صلابة القطاع المصرفى

«الأهلى المصرى» يتصدر قائمة البنوك الممولة لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل فبراير 2023

«سامى»: لدينا «بنك مركزى» يُضرب به المثل.. و«الدماطى»: انهيار البنوك الأمريكية غير مؤثر تماماً

«صندوق الإسكان الاجتماعى»: قدم تمويلات بلغت 15.464 مليار جنيه لـ133864 عميلاً بحصة سوقية 27.3%

«ماستركارد» تجدد شراكتها مع بنك مصر لتعزيز المدفوعات الرقمية

مؤسسة IFN تمنح «البنك» جائزة الأفضل فى التجزئة المصرفية 2023

«كريدى أجريكول» يوقع بروتوكولاً لخدمة طلاب الجامعة المصرية اليابانية

«لطفى»: تعزيز الشمول المالى والعمل على دمج جميع الفئات تحقيقاً لرؤية «مصر 2030»

«ميدبنك»: برامج مجتمعية لدعم العديد من القطاعات ضمن «حياة كريمة»

الصفحة الخامسة

زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باى»

«المصرف المتحد» و«صناع الخير» يبدآن أعمال تطوير قرية نجع الجسور فى الأقصر

«القاضى»: التنمية المجتمعية المستدامة ضمن الركائز الاستراتيجية لـ«المصرف».. والارتقاء بالتعليم والتمكين الاقتصادى والصحى أولوية

«التعمير والإسكان»: إطلاق مبادرة جديدة لتمكين المرأة المصرية

افتتاح مشروعات خدمية وتعليمية بقرية منشأة الذهب القبلية بالمنيا

«أسمنت سيناء» توقع 3 بروتوكولات لدعم المسئولية المجتمعية

«ويست واى» تطلق مشروعات جديدة غرب القاهرة

«خالد صبرى هولدينج»: مشروع عمرانى بمساحة 56 فداناً فى الربع الثانى

الصفحة السادسة

تعاون بين «الزراعة والتموين والمالية» لضمان الأمن الغذائى للمواطنين

رئيس «خدمات الزراعة»: الأسعار هذا العام الأفضل والمزارع الرابح الأول.. والتقاوى متوفرة

أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لعام 2023

مدير «الزراعة التعاقدية»: أجرينا حواراً موسعاً قبل إقرار الأسعار لضمان استفادة أطراف المنظومة

د. محمد سليمان: ننفذ حملات توعية فى 23 محافظة.. وسنزرع حقولاً إرشادية بأفضل الأصناف

رئيس مركز البحوث الزراعية: ننتج أعلى الأصناف من الذرة وترتيبنا الـ4 عالمياً

«المركز» سجل حتى الآن 32 هجين ذرة بيضاء وصفراء تحقّق أعلى إنتاجية العام الماضى

الصفحة السابعة

مزارعو الصعيد: تضمن سعراً مجزياً للمحصول وتشجّع على زراعة القمح

«ماجدة»: تمكنت من زراعة فول الصويا مرتين خلال موسم واحد.. و«الزغبى»: قرارات الحكومة جاءت فى الوقت المناسب لتشجيع المزارعين

فلاحو بحرى: خطوة على طريق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية ودعم للمزارعين

نقيب فلاحى الغربية: التعاقد على الشراء قبل الزراعة يطمئن الفلاح ويدفعه لزيادة الإنتاج

«أبوصدام»: وضع سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة والفول وعباد الشمس يحفّز المزارعين على زراعتها

نقيب الفلاحين: الدولة تسعى لسد الفجوة فى المحاصيل وتوازن السوق وإرضاء المزارع والمستهلك

مصر بحاجة إلى زيادة إنتاج محاصيل تدخل فى صناعة الأعلاف وإنتاج الزيوت لتقليل الاعتماد على الاستيراد

الصفحة الثامنة

لا بد من فائز.. الخروج الأفريقى يشعل الأجواء بالزمالك.. وحسم مصير «فيريرا» خلال ساعات.. و3 أيام راحة للاعبين

عودة «كهربا» ووجه جديد.. «فيتوريا» يحشد أسلحته لمواجهتى مالاوى.. واستبعاد «حمدى ومرسى»

راحة سلبية فى الأهلى.. وإدارة الكرة تضع شروط رحيل «ديانج»

فيوتشر أمام أسكو كارا.. وبيراميدز فى ضيافة الجيش الملكى بالكونفيدرالية

صدام «الليجا» يشعل مواجهة برشلونة وريال مدريد وكتيبة «تشافى» متحفزة للاقتراب من اللقب