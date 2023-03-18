وقف طعن الأطباء على التسجيل بالفاتورة الإلكترونية لحين الفصل أمام الدستورية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقف الدعوى المقامة من نقابة أطباء مصر، التي تطعن فيها على قرار وزارة المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 53 لسنة 43 دستورية.

النقابة تطالب بوقف التسجيل

وطالبت نقابة الأطباء في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 شق مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، كما طلبت نقابة الأطباء في الدعوى القضائية إلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.

عدم منح أي استثناء لأي فئة مهنية

ومن ناحية أخرى، قال مسؤولو وزارة المالية، إن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية وأنها غير مسؤولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، ونظام الميكنة أو التسجيل الإلكتروني آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه.