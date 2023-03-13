مجلس الدولة ينصف طالبة ويؤيد قيدها كمستجدة في كلية التمريض بطنطا

قضت محكمة مجلس الدولة، بطنطا، بقبول الدعوى المقامة من إحدى الطالبات ضد كلية التمريض جامعة طنطا لرفض قيدها كطالبة مستجدة، وأنها باقية للإعادة على سند أنها لم تستكمل تقديم أوراقها في الكلية.

الطالبة تعرضت لظروف أسرية

قالت المحكمة، إن الطالبة تعرضت لظروف أسرية خلال الفترة المقررة للتقدم بأوراقها للكلية تمثلت هذه الظروف الأسرية في وجود خلافات كانت لحد التعدي عليها بالضرب من قبل زوجها حيث تبين من خلال الكشف عليها وجود كدمة على الوجه ناحية اليمين ووجود سحجة على الجنب الأيسر وكدمة على العضد الأيسر وسحجة على الفخذ الأيسر وفقاً للتقرير الطبي الصادر من مستشفى كفر الزيات العام بتاريخ 29 أغسطس 2021.

الخلافات انتهت بالطلاق

كما قامت بعمل شكوى ضدهم بذات التاريخ، وقد وصلت الخلافات الأسرية مع زوجها إلى حد الطلاق حسبما يبين من وثيقة الطلاق المعروضة علي المحكمة، ولا شك أن هذه الظروف الأسرية التي مرت بها المدعية وهي في العشرين من عمرها من قبيل الظروف التي تؤثر في الحالة النفسية لها وتؤدي إلى عزوفها عن استكمال دراستها الجامعية.

الدستور كفل حماية المرأة

وإذ كفل الدستور حقوق المرأة وحمايتها ضد كل اشكال العنف والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، فإن المحكمة ترى في هذه الظروف الاجتماعية والأسرية التي مرت بها المدعية وتعرضها للعنف وذلك على النحو المبين بالتقرير الطبي المشار إليه، عذرا قهريا حال بينها وبين التقدم بأوراق ترشيحها للكلية.