مجلس الدولة يستكمل مقابلات وظيفة مندوب مساعد من خريجي جامعة أسيوط

استكمل مجلس الدولة، اليوم السبت، الجزء المتبقي من خريجي جامعة أسيوط، الذين يجرون مقابلات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة من خريجي كلية الحقوق جامعة أسيوط من دفعة 2022، تمهيدا لاستكمال إجراءات تعيينهم حال توافر الشروط المنصوص عليها في الإعلان الخاص بالوظيفة .

مرحلة التحريات الأمنية

وتلي مرحلة المقابلات مباشرة إجراء التحريات الأمنية للمقبولين بشكل مبدئي وتشمل هذه التحريات الأمن العام والأمن الوطني والرقابة الإدارية للتأكد من خلو المرشح للوظيفة من كل الموانع الأمنية والتحقق من شرط حسن السمعة المنصوص عليه قانونا.

شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة 2022

ويشترط في المتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة 2022 الشروط الآتية:

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.

- يشترط ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية عن جيد.

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 30 عامًا في 6 يونيو 2022.

- لا بد من توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة في المتقدم للمسابقة.

- يشترط اجتياز جميع الاختبارات التي جرى تحديدها من قبل مجلس الدولة، وسلامة الفحوصات الطبية واللياقة الصحية.