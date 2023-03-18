قصة مسلسل الكتيبة 101 لعمرو يوسف وآسر ياسين.. يعرض في رمضان 2023

مسلسل الكتيبة 101 من الأعمال المهمة والمنتظرة في العرض خلال شهر رمضان الكريم 2023، ويقوم ببطولته كل من النجمين عمرو يوسف وآسر ياسين، فى أول عمل مشترك يجمعهم معًآ.

محمد رجب ضيف شرف مسلسل الكتيبة 101

تدور قصة مسلسل الكتيبة 101، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيريين الموجودين في سيناء، ومن المقرر أن يعرض المسلسل ويعرض عبر قناة on ومنصة واتش أت.

من المقرر أن يضم مسلسل الكتيبة 101 عدد من ضيوف الشرف من بينهم الفنان محمد رجب

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 مكون من 20 حلقة، مسلسل الكتيبة 101 تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوي وضيوف الشرف منهم محمد رجب.