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مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل الكتيبة على قناة «ON»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:16 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101

تتضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 عرض مسلسل الكتيبة على قناة ON، الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين،  وجرى طرح برومو المسلسل وكشف عن أن العمل سينتمي إلى نوعية الدراما الوطنية.

تفاصيل شخصية عمرو يوسف في الكتيبة 101

وكان الفنان عمرو يوسف، كشف عن أول صورة من شخصيته في مسلسل «الكتيبة 101»، الذي جاء ضمن مسلسلات رمضان 2023، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «استنوا الرائد نور صلاح العزب - الكتيبة 101».

ونشر الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، أول صورة من شخصيته في مسلسل «الكتيبة101» قائلا: «المقدم خالد بيخدم في فترة من أصعب الفترات اللي مرت على البلاد».

أبطال مسلسل «الكتيبة 101»

مسلسل «الكتيبة 101»، مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب آسر ياسين وعمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، ووفاء عامر، وإسلام جمال، تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

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بقلم أحمد عبد الرحمن