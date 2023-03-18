«التموين» لقناة الحياة: حملات لضبط الأسواق على مدار الساعة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة تتابع جميع الأسواق على مستوى الجمهورية على مدار الساعة، وتراقب الأسعار لضمان عدم تجاوز أسعار السوق المقررة على السلع: «نحن ننتهج ضمن الدستور المصري الاقتصاد الحر، والأسعار يتم توازنها طبقا للعرض والطلب».

عشماوي: لدينا أكثر من 126 عارضا بأهلا رمضان

وأضاف «عشماوي»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن جميع المعارض التي نظمتها الدولة والمنتشرة على مستوى كل محافظات الجمهورية بها ما يصل إلى 126 عارضا أو أكثر على مستوى 562 شادرا وتم بدء عملها منذ شهر يناير الماضي.

واستطرد: «ده كان شيء جديد أننا نبدأ بالمعارض خاصة أهلا رمضان قبل بداية الشهر الكريم بـ3 أشهر على أساس أن السلع تكون متاحة للجمهور، وبدل أن يكون هناك تزاحم قبيل رمضان يكون هناك هدوء فيما يتعلق بعرض السلع، وأن تكون الفترة الزمنية المتاحة قبل رمضان كافية لمشتريات المستهلكين».