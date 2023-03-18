مدير مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري: المتطوعون جنود مجهولون لا ينتظرون مقابلا

قال مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري بالجيزة، إن هناك جنودا مجهولين داخل المؤسسة تقوم بالعمل التطوعي والخيري بإخلاص دون أن تنتظر شيئا، مشيرا إلى أن المتطوع يقوم بذلك العمل لربط الدنيا والآخرة.

شعار المؤسسة والمتطوعين

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العمل الخيري من أجل رضا الله وحده هو شعار المؤسسة والمتطوعين، مشددا على أن كل الأعمال الصالحة لها ثواب كبير الله سبحانه وتعالي.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على هذا المبدأ منذ 40 عاما، ولم تسع يوما إلى أن تُظهر ذلك للإعلام وأن تنال من وراء هذه الأعمال الشهرة أو الشو الإعلامي، وهو ما يؤكد عليه النائب محمد أبو العينين وأن الهدف هو العمل الصالح وتوفير المساعدات المادية والعينية للأسر الأكثر احتياجا وتقديم الدعم لهم بالإضافة إلى دور العبادة ومختلف المجالات.

توفير الاحتياجات اللازمة للأسر

كما أكد أن مصر محظوظة بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن الرئيس هو صاحب الأفكار والمبادرات الخيرية من أجل توفير الاحتياجات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن المؤسسة تحمل بداخلها العديد من المتطوعين والعمل بإخلاص وانتماء، مضيفا أن المؤسسة تسعى دائما إلى الأعمال الصالحة للأكثر احتياجا، بالإضافة إلى أن القائمين على هذا العمل لديهم حسا وطنيا كبيرا ويشعرون بما تعيشه الدولة.