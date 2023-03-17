ياسر جلال: «أتقبل النقد ومن حق الناس تقول رأيها»

أكد الفنان ياسر جلال أنه يتقبل النقد، موضحًا: «أنا شغلي بعمله وبسيب الإعلاميين والنقاد يتكلموا عنه سلبًا أو إيجابًا، وبفرح بأي نقد يتقال، وأنا اتربيت على كده، والناس تقول رأيها وده الطبيعي واللي بيزعل مش طبيعي».

تقبل الرأي الآخر

وأضاف جلال خلال لقاء خاص على هامش تصوير مسلسل «علاقة مشروعة» المنتظر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» «طول مانت تحت الأضواء لازم تتقبل الرأي التاني مهما يتقال».

طالما انت تحت الضوء سيب اللي يقول يقول

وقدم ياسر جلال نصيحة لمن يغضبوا بسبب تعرضهم للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي «الناس اللي بتتضايق من السوشيال ميديا طبعا فيه ساعات بيبقى هجوم ضاري، لكن طالما أنت تحت الضوء سيب اللي يقول يقول انت ليك انت راضي عن نفسك ومقتنع باللي بتعمله ومصدقه وطريقك مستريح يبقى خلاص كمل في طريقك وسيبها على الله».