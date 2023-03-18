حبس تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش قبل توزيعها على عملائه بالشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائه المتعاطين بدائرة قسم شرطة الشروق، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عنها.

حملة أمنية تضبط تاجر المخدرات

كشفت التحقيقات أنه أثناء خروج حملة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، فقد تمكنت من ضبط سائق، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلاله سيارة «قيادته وملك والده»، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1.500 كيلوجرام، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

تعرف على عقوبة الإتجار في المخدرات

حول العقوبة المتوقعة يقول المحامي حمدي العربي، في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء.