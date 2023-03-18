رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حبس تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش قبل توزيعها على عملائه بالشروق

كتب:

حسن سمير
09:43 م | السبت 18 مارس 2023
حشيش - أرشيفية

حشيش - أرشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائه المتعاطين بدائرة قسم شرطة الشروق، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عنها.

حملة أمنية تضبط تاجر المخدرات

كشفت التحقيقات أنه أثناء خروج حملة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، فقد تمكنت من ضبط سائق، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلاله سيارة «قيادته وملك والده»، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1.500 كيلوجرام، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

تعرف على عقوبة الإتجار في المخدرات

حول العقوبة المتوقعة يقول المحامي حمدي العربي، في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط تاجر مخدرات بـ15 كيلو «هيدرو» في العريش

«الداخلية»: ضبط 294 قضية مخدرات و73 قطعة سلاح ناري في 24 ساعة

طربة حشيش مسروقة كشفت جريمة قتل تاجر مخدرات بالقليوبية

حبس تشكيل عصابي بحوزتهم شحنة مخدرات بـ1.4 مليون جنيه بكفر الشيخ
بقلم حسن سمير