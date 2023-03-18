كشفت قناة بي إن سبورت، تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي تنطلق غدا الأحد الموافق 19 مارس على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، في لقاء القمة في دوري الليغا حيث يصارع الفريقين دائما ليثبت من الأفضل ويكون في المقدمة.

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والكويت وقطر وعمان واليمن وفلسطين وسوريا والعراق، والساعة التاسعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والساعة العاشرة بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والثانية عشر صباحا بتوقيت أبوظبي.

تذاع المباراة عبر شاشة بي أن سبورتس الرياضية الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري الإسباني.

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني كما يلي:

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة بي أن سبورتس بريميوم 1، وسيعلق على أحداث المباراة المعلق اليمني حسن العيدروس.

تردد قناة بي أن سبورتس بريميوم 1

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

حقق فريق ريال مدريد في الدور الأول، فوزًا ثمينا على نظيره برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.