أخبار وزارة النقل اليوم.. خدمات جديدة بالقطارات واتفاقيات تعاون

اشتملت أخبار وزارة النقل اليوم على العديد من الأحداث المهمة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، سواء إضافة خدمات جديدة لقطارات الوجهين البحري والقلبي في إطار سعي هيئة السكك الحديدية على تقديم أفضل السبل للركاب، أو توقيع اتفاقيات تعاون مهمة في قطاع النقل البحري، ما ترصده «الوطن» بالتفصيل في التقرير التالي.

أخبار وزارة النقل في قطاع المواني البحرية

تمثلت أخبار وزارة النقل الأولى في توقيع عددا من العقود واتفاقيات الشروط ومذكرات التفاهم في مجال النقل البحري بين مجموعة مواني أبوظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر.

جاءت هذه التوقيعات بحضور الكابتن محمد الشمسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبو ظبي، والذي أكد أن مصر بلد سياحي من الطراز الأول ونقطة مهمة لجذب السياحة من مختلف دول العالم، مؤكدا أن تنوع المحطات السياحية في مصر يعتبر من أبرز مقومات جذب السياح لها، أبرزها الغردقة وشرم الشيخ والبحر الأحمر.

وأضاف أن هناك عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري في القريب العاجل سترى النور وتدخل حيذ التنفيذ في ميناء الغردقة وشرم الشيخ ومحطة العقبة، لافتا إلى أن مصر حرصت على تطوير قطاع النقل البحري بما أصبح بمثابة نقطة جذب للاستثمارات معها في هذا الملف الحيوي.

تفاصيل اتفاقيات التعاون

جاءت العقود التي وقعتها وزارة النقل مع مواني أبوظبي في الآتي:

1- التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا البحري.

2- توقيع عدد من اتفاقيات الشروط لعقود إدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وتشغيل خط بحري لسفن الكروز السياحية يربط جميع مواني حوض البحر الأحمر.

3- توقيع اتفاقية الشروط الخاصة بعقود بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ركاب سياحية ومحطة سيارات ومحطة صب بميناء السخنة ومذكرة تفاهم لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة متعددة الاغراض بميناء شرق بورسعيد ومنطقة لوجيستية وصناعية.

أخبار وزارة النقل في قطاع السكة الحديد

اشتملت أيضا أخبار وزار النقل بحسب ما أعلنت الوزارة رسميا في تقرير لها على تقرر تشغيل خدمات جديدة، وامتداد بعض القطارات لخدمة جمهور الركاب من خلال الإستغلال الأمثل لطاقة التشغيل المتاحة بعد تجهيزها، ما ترصده «الوطن» في السطور التالية:

- اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة القاهرة - الإسكندرية.

- اعتبارًا من يوم الجمعة 24 مارس الجاري امتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة لمحطة أسوان.

- اعتبارًا من يوم السبت 25 مارس الجاري تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة.

- تشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «أسوان - القاهرة».

- اعتبارًا من يوم الخميس 23 مارس الجاري وقوف قطار 912 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» بمحطتى طنطا وبنها فقط.

- وقوف قطار 913 مكيف «القاهرة -الإسكندرية» بمحطتي طنطا ودمنهور فقط.