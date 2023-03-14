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وزارة النقل: لا صحة لإزالة كوبري «دائري العلمين» الجديد 

كتب:

كريم روماني
02:05 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
الكباري الجديدة - صورة أرشيفية

الكباري الجديدة - صورة أرشيفية

نفت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابع لوزارة النقل، إزالة كوبري دائري العلمين، أحد الكباري الحديثة في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أنه لا صحة لإزالة الكوبري الذي جرى إنشائه عام 2019 رأسي قدره 6.00 متر، طبقا لمعايير ومواصفات الكباري على الطرق.

تكسير جزء من البلاطة العلوية

وأشار تقرير صادر عن وزارة النقل، إلى أنه في إطار إنشاء مشروع القطار السريع «HSR» وبسبب تعارض الخلوص الرأسي «فرق الارتفاع» المطلوب للقطار السريع مع كوبري «البحيرات - العلمين» أعلى السكة الحديد، والذي يتطلب رفع الكوبري القائم الآن بمقدار 3 أمتار لتحقيق الخلوص الرأسي المطلوب لمرور القطار الكهربائي السريع من أسفله، جرى تكسير جزء من البلاطة العلوية بطول إجمالي 88 مترا، مع الإبقاء على الأعمدة والأساسات وإعادة استخدامها، وإنشاء بلاطة جديدة في المنسوب المطلوب لهذا الجزء فقط، والإبقاء على باقي الكوبري كما هو.

الطول الإجمالى للكوبرى 665 مترا

وأوضح التقرير، أنه سيجرى إنزال الكمرات الخرسانية سابقة الصب لإعادة استخدامها، مع الإبقاء على الأساسات والأعمدة لرفع الكوبرى للمنسوب المطلوب، وإعادة رفع الكمرات وصب البلاطة العلوية مرة أخرى، والطول المزمع تكسيره للبلاطات العلوية فقط هو 88 مترا، والإجمالى للكوبرى 665 مترا، وهو ما يمثل 14%، وسيجرى استخدام باقي عناصر الكوبري مرة أخرى.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.