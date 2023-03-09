كيف تؤدي السيدات أصعب المهام في وزارة النقل؟.. قصص نجاح بمناسبة شهر المرأة

شعارهن هو «التحدي»، والخوض في مهام من المعروف عنها أنها «ذكورية بالطبع»، لذلك خططن وقررن وأخيراً حققن آمالهن، وأصبح منهن قائدة قطار بمترو الخط الأخضر الثالث وأخرى قائدة قطار العاصمة المعروف باسم القطار الكهربائي الخفيف، إذاً ليس بغريب أن يكون هناك شهر لهن أطلق عليه «شهر المرأة» وهو «مارس»، حيث حلت فيه مناسبة اليوم العالمي للمرأة وستحل خلال مناسبة عيد الأم خلال أيام.

سوزان محمد تكشف أسرار شغفها بوظيفة المترو

سيدات ينفذن أصعب المهام في وزارة النقل والمواصلات، فعندما علمت سوزان محمد، قائدة قطار بمترو الخط الأخضر الثالث، بوجود وظيفة سائقة المترو بشركة «آر آية تي بي» ديف للنقل كايرو، تحمست للفكرة، على حد وصفها لـ«الوطن»: «كان تحدي ليا أني أجرب حاجة جديدة وليست مجرد تجربة فردية، دي تجربة جماعية أنا هكون مسئولة عن أمن وسلامة الركاب».

تقدمت سوزان محمد للوظيفة، خاصة وأن شروطها ناسبتها تماماً، فضلاً عن كونها أول وظيفة تُطرح للسيدات في هذا المجال وفي مصر، وهو ما حمسها للتقديم، الأمر الذي جسد في مخيلتها جملة مفادها، أنه لا توجد مهنة غير مناسبة للسيدات، لأن السيدات قادرات على الخوض في تجارب جديدة.

توفير فرص للسيدات داخل قطاعات كانت تقتصر على الرجال

رأت قائدة قطار بمترو الخط الأخضر الثالث، أن توفير فرص للسيدات داخل قطاعات كانت تقتصر على الرجال أصبح بمثابة إنجازاً لابد من تحقيقه داخل كافة المجالات، مؤكدة أن شركة «آر آية تي بي ديف للنقل كايرو» المسئولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيف، وبتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق سعت لتوفير هذه الفرص أيماننا منها لتحقيق المساواة بين الجنسين.

تعمل شركة «آر.ايه.تى.بى» بشكل دائم على تقليل الأخطاء البشرية والأخطار لأقل درجة ممكنة، من خلال زيادة عوامل الأمان للركاب وللسائقين عن طريق القيادة بنظام أتوماتيكي دون تدخل من القائد أو غرفة التحكم وهو نظام حماية متكامل، مع التواصل المستمر مع غرفة التحكم المركزي منذ بداية الرحلة وحتى نهايتها، وهو ما تدربت عليه سوزان جيداً.

فضّلت منار محمد، قائدة قطار بقطار العاصمة، مجال الـ«Rail way»، لأن هو مجال تخصصها: «أنا خريجة كلية تكنولوجيا ميكانيكا، وأول ما عرفت بإعلان الوظيفة داخل الشركة حبيت الفكرة وشدتني لأنها وظيفة جديدة للبنات».

تتطلب وظيفة منار محمد كقائدة قطار التركيز الكامل أثناء الرحلة منذ بدايتها وحتى نهايتها، لأن مسئوليتها توصيل الركاب وتوفير رحلة آمنة لهم، مؤكدة لـ«الوطن»، أنه في الوقت الحالي أصبح العنصر النسائي متواجداً بشكل كبير في القطاعات التي كانت تقتصر على الرجال داخل سوق العمل، فأصبح من الصعب تخصيص مهنة بعينها للرجال خاصة بعد إثبات نجاح المرأة.

يتمثل شغل منار محمد الشاغل في الأمان الكامل والراحة للركاب، مؤكدة أن شركة «آر.ايه.تى.بى ديف للنقل» تعمل بشكل دائم على زيادة عوامل الأمان للركاب وللسائقين وتقديم كافة التدريبات الخاصة بهن كقائدات للعمل تحت أي ظرف طارئ.

رسائل عديدة لقائدات القطارات

رسائل عديدة كشفت عنها قائدات القطارات، أعلنتها شركة «آر.ايه.تى.بى ديف للنقل» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أولها أنهن ينقلن يومياً مئات الآلاف من الركاب بدقة وسلامة، والأمان والسلامة هو أهم أولوية لديهن، فضلاً عن تنفيذ المهام بدقة وحب، وتقدير العمل الجماعي وروح الفريق.