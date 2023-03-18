الأمم المتحدة: تمديد اتفاقية تصدير حبوب البحر الأسود لفترة جديدة

أعلنت الأمم المتحدة عن تمديد اتفاق تصدير حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من موانئ البحر الأسود والتي كانت قد وقعت في إسطنبول في 22 يوليو 2022، حيث تسمح المبادرة بتسهيل الملاحة الآمنة لصادرات الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة بما في ذلك الأمونيا من الموانئ البحرية الأوكرانية المحددة.

الأمم المتحدة:الاتفاقية ضرورية للأمن الغذائي العالمي

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان وزعته اليوم السبت في جنيف، أنه خلال الفترتين الأوليين تم نقل حوالي 25 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية إلى 45 دولة مما ساعد على خفض أسعار الغذاء العالمية وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المبادرة إلى جانب مذكرة التفاهم بشأن الترويج للمنتجات الغذائية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية، تعتبر ضرورية للأمن الغذائي العالمي وخاصة بالنسبة للبلدان النامية، وشددت على أنها لا تزال ملتزمة بقوة بالاتفاقيتين وحثت جميع الأطراف على مضاعفة جهودها من أجل تنفيذهما بالكامل .

موسكو توافق على تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط

فى السياق أعلنت وزارة الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، عن موافقة الجانب الروسي على تمديد "مبادرة حبوب البحر الأسود" لمدة 60 يوما فقط.

وقالت زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن موسكو أبلغت جميع الأطراف بتمديد اتفاق الحبوب لمدة 60 يوما فقط.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكر أنه اعتبارا من اليوم، تم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بناء على المحادثات التي أجريت بشكل مكثف في الفترة الماضية.

إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية ​سيرجي فيرشينين​ سابقا، أن ​موسكو​ لا تعارض تمديد اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب لمدة 60 يوما بعد انتهائه في 18 مارس الجاري.

وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب ​العقوبات​ الغربية.