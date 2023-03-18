الإعلامي أحمد المسلماني: مجمع «الرمال السوداء» مشروع لصناعة الأمل

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح من قبل مجمع مصانع الرمال السوداء في البرلس بمحافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن الرمال السوداء في مصر موجودة على الساحل الشمالي من العريش وحتى رشيد، بواقع 11 موقعا رئيسيا طبقا لهيئة الطاقة النووية المصرية، معقبا: «المشروع نموذج كبير لصناعة الأمل في مصر».

المسلماني: المصنع لن يضر بالبيئة المحيطة

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه لبرنامجه «الطبعة الأولي»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع جاء بعد اللجوء إلى شركات كبرى استرالية ذات خبرة كبيرة في هذ المجال لمعرفة جدوى هذا المشروع، فيما انتهت دراسة الجدوى أن هذا الأمر مفيد واقتصادي ولن يضر بالبيئة المحيطة.

واستطرد: «بعد دراسة الجدوى المشجعه والمتفائلة للغاية بدأت مصر الاستثمار في هذا الموضوع، وكان هذا المجمع الكبير لصناعة الرمال السوداء، وفيه يتم استخراج وفصل المعادن الثقيلة من الرمال السوداء، وأهمية الرمال السوداء أن فيها أكثر من 41 عنصر مختلف».