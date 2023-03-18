أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: علماء الوراثة يسعون لزيادة عمر الإنسان إلى 200 عام

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن العلماء قد ينجحون في إطالة عمر الإنسان لما يقارب من الـ200 عام، مشيرًا إلى أن علماء الوراثة يعملون حاليًا على فرضية علمية تؤكد أن الشيخوخة مجرد مرض كباقي الأمراض، وأن الأمراض المصاحبة لها فرعية ناتجة عنها، وبالتالي بعد معالجة مرض الشيخوخة ننجح في علاج باقي الأمراض المصاحبه له: «ده هيساعد في تطويل عمر الإنسان لـ150 سنة في المتوسط».

المسلماني: استثمارات كبيرة في علم التكنولوجيا الحيوية

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولي»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك استثمارات كبيرة في فرع جديد من علوم الطب وهو التكنولوجيا الحيوية، وهو المجال الذي يهتم بعلم الأحياء والتكنولوجيا من أجل الاستثمار في الجينات الخاصة بالكائن الحي.

واستطرد: «الاستثمارات في التكنولوجيا الحيوية واقتصاديات الجينات إذا جاز التعبير وصلت في 2019 لـ110 مليارات دولار، وهو رقم خرافي، ووصولًا لعام 2027 فستصل الأموال المنفقة عليها لـ600 مليار دولار على مستوى العالم».