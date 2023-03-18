ختام الدورة التدريبية لمديري الأزمات والكوارث في البحيرة «صور»

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لجميع مديري ومسؤولي إدارات الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة البحيرة وجميع المراكز والمدن والمديريات والشركات والهيئات بنطاق المحافظة.

وانطلقت الدورة الخميس الماضي واستمرت لمدة 3 أيام، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير الأداء لمواجهة الأزمات والتعرف على خطط الإخلاء في حالات الطواريء وآليات وأولويات تنفيذ الإخلاء.

دورة تدريبية في إدارة الأزمات

وألقي اللواء مهندس مجدي عبد الفتاح غيث الخبير العسكري المحاضر الدولي في إدارة الأزمات 8 محاضرات على خلال فترة الدورة قدم فيهم شرحا علميا وتطبيقا عمليا لكافة أنواع الأزمات والكوارث.

سيناريوهات الإخلاء لبعض الأزمات

كما قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بعرض بعض سيناريوهات الإخلاء لبعض الأزمات موضحاً الدور الحيوي لمديرية الصحة ومرفق الإسعاف في التعامل السريع مع كافة الأزمات وتناول التدريب خلال يومية الأول والثاني عدة نقاط منها تقييم المخاطر وعمليات الإخلاء أثناء الأزمات والزلازل والتسونامي الأسباب والنتائج .

وتضمن اليوم الأخير التدريب على مقاومة الحريق الناجم عن الكارثة والأجواء الانفجارية وشبكات الإطفاء وهيدروليكا المياه.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود محافظة البحيرة لرفع كفاءة أطقم إدارة الأزمات والكوارث لمواكبة أحدث التقنيات الدولية المستخدمة في التنبوء.