سعر طبق وكرتونة البيض في المزرعة والمحلات التجارية اليوم

نشرت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس في الأسواق المختلفة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في منافذ وزارة الزراعة وأمان اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

- سجل سعر كرتونة البيض، التي تحتوي على 30 بيضة داخل المزرعة اليوم نحو 113 جنيها.

- ووصل سعر كرتونة أو طبق البيض الأحمر الذي يضم 30 بيضة إلى نحو 117 جنيها وبالنسبة لمنافذ وزارة الزراعة.

- وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في منافذ أمان إلى نحو 105 جنيهات.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، بين 100 و105 جنيهات.

أسعار البيض اليوم في المحال التجارية

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بالمحال اليوم بين 125 و130 جنيها.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المحال اليوم بين 118 و120 جنيها.

- يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 130 و135 جنيها.