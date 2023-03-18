رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

شعبة الأسماك: توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان.. والبلطي يبدأ من 50 جنيها

كتب:

سعيد رمضان
08:37 م | السبت 18 مارس 2023
أسعار الأسماك

أسعار الأسماك

قال محمد فوزي، أحد كبار التجار وعضو شعبة الأسماك بالقاهرة، إن أسعار الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى تشهد استقراراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، كما أن حجم الطلب على شراء الأسماك والمأكولات البحرية جيد هذه الفترة بسبب استقرار الأسعار.

أسعار السمك بالأسواق

وتوقع فوزي، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع قدوم شهر رمضان بسبب وفرة المعروض مع ثبات حجم الطلب، كما أن الأسعار مستقرة بالأسواق خلال الوقت الحالي، حيث يتراوح سعر سمك البلطي ما بين 55 إلى 65 جنيها للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 60 إلى 100 جنيه، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 70 إلى 105 جنيهات، وكيلو الجمبري الصغير ما بين 65 إلى 150 جنيها.

أسعار السمك في سوق العبور

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارا في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 50 إلى 57 جنيها حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 45 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري ما بين 40 إلى 82 جنيها حسب الحجم، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 70 إلى 110 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الدنيس ما بين 100 إلى 160 جنيها للكيلو.

فيما تتراوح أسعار كيلو الجمبري درجة 1 ما بين 270 إلى 350 جنيها، ويتراوح سعر كيلو سمك المرجان ما بين 32 إلى 60 جنيها، كما يتراوح المرجان المجمد ما بين 20 إلى 30 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الجمبري المجمد ما بين 100 إلى 250 جنيها، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 110 إلى 230 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 23 جنيها إلى 77 جنيها حسب الحجم والنوع. 

اقرأ المزيد:

اسعار الزيت والسلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة اليوم الأحد

اسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في البنوك

انخفاض اسعار الدواجن اليوم.. «الشعبة» توضح السبب

اسعار العملات الاجنبية القديمة: تصل إلى ملايين الجنيهات

اسعار حلاوة المولد 2021

استقرار اسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم

اسعار سيارات ميتسوبيشي أكسباندر موديل 2022

استقرار اسعار البيض اليوم .. والطبق البلدي بـ 51 جنيها

اسعار فندق العلمين الساحل الشمالي.. الأسبوع بـ245 ألف جنيه
بقلم سعيد رمضان