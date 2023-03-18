شعبة الأسماك: توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان.. والبلطي يبدأ من 50 جنيها

قال محمد فوزي، أحد كبار التجار وعضو شعبة الأسماك بالقاهرة، إن أسعار الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى تشهد استقراراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، كما أن حجم الطلب على شراء الأسماك والمأكولات البحرية جيد هذه الفترة بسبب استقرار الأسعار.

أسعار السمك بالأسواق

وتوقع فوزي، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع قدوم شهر رمضان بسبب وفرة المعروض مع ثبات حجم الطلب، كما أن الأسعار مستقرة بالأسواق خلال الوقت الحالي، حيث يتراوح سعر سمك البلطي ما بين 55 إلى 65 جنيها للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 60 إلى 100 جنيه، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 70 إلى 105 جنيهات، وكيلو الجمبري الصغير ما بين 65 إلى 150 جنيها.

أسعار السمك في سوق العبور

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارا في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 50 إلى 57 جنيها حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 45 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري ما بين 40 إلى 82 جنيها حسب الحجم، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 70 إلى 110 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الدنيس ما بين 100 إلى 160 جنيها للكيلو.

فيما تتراوح أسعار كيلو الجمبري درجة 1 ما بين 270 إلى 350 جنيها، ويتراوح سعر كيلو سمك المرجان ما بين 32 إلى 60 جنيها، كما يتراوح المرجان المجمد ما بين 20 إلى 30 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الجمبري المجمد ما بين 100 إلى 250 جنيها، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 110 إلى 230 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 23 جنيها إلى 77 جنيها حسب الحجم والنوع.