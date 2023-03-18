حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة.. سقوط أمطار على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا ودرجات الحرارة، حيث تنخفض تدريجيا وبشكل طفيف على كل الأنحاء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحريس، خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى، وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية غدًا 19\3\2023، تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها «الوطن»، نستعرض في السطور التالية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، وفقاً للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 19 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية جاءت كالآتي:

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12