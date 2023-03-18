الفنانة منى جبر لـ إيمان الحصري: إعلاميو التلفزيون المصري كانوا أشهر من نجوم السينما

قالت الفنانة والإعلامية منى جبر، إنّ المخرج عاطف سالم كان يحب الغوص في المسائل الأسرية، لذلك كان فيلم الحفيد ناجحا للغاية، موضحًا: «في فيلم الحفيد، تشعر بأن المشاهد يمكنه أن يرى نفسه في أي من أبطال العمل، كل واحد منا يقدر يشوف نفسه في فيلم الحفيد».

وأضافت جبر خلال مداخلة هاتفية مقدمة برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة DMC، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «أذكر أنه عندما بدأ التلفزيون كان الإعلاميون معروفون أكثر من نجوم السينما، أصبحنا نجوما من حيث لا ندري، أنا مدينة لكل الأساتذة الكبار الذين تعلمت منهم مثل سيمرة الكيلاني وحمدي قنديل وهمت مصطفى».

وتابعت الفنانة: «كنت انظر إلى كل هذه الاسماء بأنني أحلم بان أسلم عليهم، لكنني عملت معهم، هذا أمر رائع للغاية، والآن لم أعد اتواصل مع الوسط الفني والإعلامي منذ فترة كبيرة، لا اخرج كثيرا من البيت، ويمكن القول إنني صديق الظل، هذا الامر لا يزعجني لأنني تشبعت بأضواء الناس».