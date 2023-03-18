حصريا.. الإعلامي عمرو الليثي يعلن إذاعة صلاة التراويح على قناة الحياة

قال الإعلامي عمرو الليثي، إن برنامج «واحد من الناس» يقدم حلقة استثنائية مباشرة احتفاء بكبار العلماء الأجلاء وكبار المقرئين في مصر الذين يحيون ليالي شهر رمضان المعظم، وستنقل شعائر شهر رمضان من مسجد الحسين على مدار الشهر الكريم من خلال قناة الحياة.

وأوضح «الليثي» خلال تقديمه برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة الحياة، أن سهرة الحلقة ستمتد لساعات مع محموعة من كبار المشايخ والعلماء الأجلاء، الذين لهم ذكريات جميلة مع الشعب المصري والعربي وارتبطت اصواتهم بذكريات عظيمة، ومنهم العالم الجليل والقارئ الطبيب أحمد نعينع والعالم الجليل القارئ أحمد تميم المراغي.

وأكد الإعلامي عمرو الليثي أن قناة الحياة ستنقل جميع شعائر شهر رمضان من مسجد الحسين، لافتا إلى أن الحلقة جاءت للاحتفاء بالمشايخ لأنهم سيكونون مشغولين خلال شهر رمضان بتواجدهم في مسجد الحسين.