الشيخ تميم المراغي: نقل التراويح حصري لقناة الحياة لأول مرة من مسجد الحسين

قال الشيخ القارئ أحمد تميم المراغي، إن شهر رمضان الكريم له معزة خاصة في قلوب الجميع فقير وغني صغير وكبير، وكلٌ يستعد على حسب ما أوتي من قوة وما أوتي من عمل: «خير رمضان ينتشر في جمهورية مصر العربية قبل أن يأتي رمضان».

إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف

وأوضح خلال استضافته ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على قناة الحياة، أنه تخرج في كلية الدعوة عام 1988، ومنذ تخرجه والانتهاء من الخدمة العسكرية، وهو يعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف، وحاليا أصبح من كبار الأئمة، لافتا إلى أنه كان إماما لمدة 10 سنوات بسمجد النور في العباسية.

قناة الحياة

وأكد الشيخ القارئ أحمد تميم المراغي، أن قناة الحياة تنقل القرآن من مسجد الحسين الذي يعد من أحب المساجد لقلوب العباد وهو سبق لم يتوصل إليه أحد من قبل، فلم تنقل صلاة العشاء أو التراويح من هناك من قبل.