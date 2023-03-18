تجديد حبس فتاة وخطيبها سرقا أموالا من خزينة عمها في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس فتاة وخطيبتها 15 يومًا للمرة الثانية لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة شقيق والدها بمنطقة عزبة زين، دائرة قسم شرطة حلوان، وطلبت النيابة استعجال التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما ورد بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان من المدعو «حسن.ع.ح»، صاحب مكتب للملابس الجاهزة، ولعب الأطفال ومقيم عزبة زين، باكتشافه سرقة مبلغ مالي 675 ألف جنيه من داخل الخزينة الخاصة به بالشقة محل سكنه.

كاميرات المراقبة فضحتهما

تحريات الأجهزة الأمنية أوضحت أن جميع منافذ الشقة لا يوجد بها أي كسور بالخزينة محل السرقة، وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات بمكان الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعوة «مريم ك.ع.ح»، 19 عاما، طالبة، ومقيمة بمحل البلاغ الدور الثالث، ابنة شقيق المبلغ، وذلك بالاشتراك مع خطيبها «محمد ن.م.ع»، 24 عاما، طالب، ومقيم كفر العلو حلوان، وشهرته «النوبي».

اعترفاتهما أمام جهات التحقيق كانت بأقوال خطيب الفتاة التي أدلى أنه استغل الثاني طبيعة تردده على العقار، وقام بالدخول للشقة من شباك الحمام المؤدي لسلم العقار محل الواقعة، حيث سهَّلت المتهمة الأولى له الدخول وفتح الخزينة بمفتاحها عثر عليه بجوارها واستولى على المبلغ المالي، حيث أرشد المتهم الثاني عن مكان المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة.

تعرف على عقوبة السرقة

قال المحامي وائل نجم الخبير القانوني لـ«الوطن» إن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.