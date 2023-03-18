قائمة مسلسلات الـ15 حلقة في رمضان 2023.. أبرزها «تحت الوصاية» لمنى زكي

أيام قليلة وينطلق المارثون الرمضاني، بعدد كبير من الأعمال الدرامية، والذي ينتمي معظمها هذا العام لنوعية مسلسلات الـ15حلقة.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأعمال، وأسماء النجوم المشاركة:

مسلسل «علاقة مشروعة» لياسر جلال

يخوض الفنان ياسر جلال هذا العام السباق الرمضاني بمسلسل علاقة مشروعة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته عددا كبيرا من الفنانين، منهم مي عمر، وداليا مصطفي ومراد مكرم، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، ومكون من 15 حلقة، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل «مذكرات زوج»

كما يشارك الفنان طارق لطفي و خالد الصاوي بمسلسل «مذكرات زوج» الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

و يشارك في المسلسل بجانب طارق لطفي عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: خالد الصاوي وعائشة بن أحمد وسماء إبراهيم وعمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وإخراج تامر نادي.

مسلسل«جت سليمة»

تعود الفنانة دنيا سمير غانم للدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات خلال مسلسل «جت سليمة».

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، و يضم عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسل «تحت الوصاية»

وتشارك أيضا منى زكي بالمسلسل الدارمي تحت السيطرة، ويشاركها في البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل الصفارة

كما يقدم الفنان أحمد لامين هذا العام، أوليى بطولاته التلفزيونية بمسلسل الصفارة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة من الشباب بجانب الفنان أحمد أمين، أبرزهم مايا أسامة وهي إحدى متسابقات برنامج «الدوم»، وطه دسوقي، وآية سماحة، وسامية الطرابلسي، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف ورشة كتابة سارة هجرس، وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل.