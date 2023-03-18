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القارئ صلاح الجمل: نقل صلاة التراويح على قناة الحياة لأول مرة من الحسين حدث جلل وفريد

كتب:

محمد أيمن سالم
11:41 م | السبت 18 مارس 2023
القارئ الدكتور صلاح الجمل

القارئ الدكتور صلاح الجمل

قال القارئ الدكتور صلاح الجمل، إن نقل شعائر صلاة التراويح عبر شاشات التليفزيون حدث جلل وفريد تقوم به قناة الحياة، لافتا إلى أن وزير الأوقاف نفذ مشروع المقرأة بجانب الكتب الدورية.

قناة الحياة تبث شعائر صلاة التراويح يوميا 

وأوضح «الجمل»، خلال استضافته ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، أن إقدام الحياة على بث شعائر صلاة التراويح يوميا أمر جديد من نوعه على المستوى الإعلامي.

حلقة استثنائية لبرنامج واحد من الناس 

جاء ذلك خلال حلقة استثنائية لبرنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة؛ احتفالا بشهر رمضان الكريم واستضاف خلالها أعلام التلاوة من القراء والمشايخ الذين سيشاركون في إحياء شعائر شهر رمضان من مسجد الحسين، التي ستنقل يوميا على الهواء مباشرة من خلال شاشات قناة الحياة لأول مرة .  

 

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