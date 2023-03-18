ماريا أسامة: تجربتي في «الدوم» ساعدتني على التمثيل بمسلسل الصفارة

أعربت الفنانة ماريا أسامة، إحدى متسابقات برنامج الدوم، التي تشارك هذا العام في دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل الصفارة مع أحمد أمين، عن سعادتها بهذه المشاركة.

وقالت ماريا أسامة خلال تصريحات عبر صفحة الشركة المنتجة للمسلسل على إنستجرام: «تجربتي في برنامج الدوم عرفتني بالجمهور، وده اللي جعل الناس تتقبلني واللي دربني على التمثيل أحمد مبارك علمني حاجات كتير جدا، ثقة لجنة التحكيم فيا خلال برنامج الدوم جعلت الجمهور لديه ثقة فيا وطبعا الشركة المتحدة أهلتني واختارتني».

أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة يشارك في بطولته مجموعة من الشباب بجانب الفنان أحمد أمين؛ أبرزهم مايا أسامة وهي إحدى متسابقات برنامج «الدوم»، وطه دسوقي، وآية سماحة، وسامية الطرابلسي، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف ورشة كتابة سارة هجرس، وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل.