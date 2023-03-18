أسماء 5 متوفين و3 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالدقهلية

سادت حالة من الحزن الشديد قرية الضهرية مركز شربين بمحافظة الدقهلية حزنا على مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة من أبناء القرية غرقا، فيما أصيب 3 آخرين آخرين إثر سقوط سيارة بهم في ترعة الساحل المارة من أمام عزبة أدهم التابعة لقرية بطرة مركز طلخا، على طريق «المنصورة – دمياط» ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين والمصابين إلى مستشفى شربين المركزي.

بلاغ بوقوع حادث الدقهلية اليوم

وكان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بانقلاب سيارة فى مياه ترعة الساحل على طريق طلخا شربين أم عزبة أدهم التابعة لقرية بطره ووجود متوفين ومصابين على طريق المنصورة دمياط الغربي.

هرعت سيارات الإسعاف وقوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل أرقام «ج م و4276» فى مياه ترعة الساحل وجري نقل المتوفين والمصابين إلي مستشفى شربين المركزي.

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة في الدقهلية

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، في تصريح لـ «الوطن» إن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وهم تامر سعد الصعيدي 41 عاما، وابنتيه جنى 11 عاما وجودي 8 سنوات، وكل من زوجته ولاء محمد إبراهيم الصعيدي 30 عاما وشقيقتها عائشة 12 عاما وجميعهم مقيمين في قرية الضهرية مركز شربين وتم إبداعهم جميعا ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء المصابين في حادث الدقهلية

وأسفر الحادث عن إصابة كل من سامي الشربيني إبراهيم عطية، 38 عاما، وابنته ملك، 9 أعوام، وفادية محمد ابراهيم الصعيدي 29 عاما، وجرى التعامل مع الحالات المصابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثامين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.