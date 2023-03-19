أوكرانيا تقصف «كيروفسكي» في «مقاطعة دونيتسك» بـ3 قذائف

قصفت القوات الأوكرانية، بـ3 قذائف من عيار 155 ملم، منطقة «كيروفسكي» في «مقاطعة دونيتسك»، للمرة الثانية خلال الليل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أطلقت القوات الأوكرانية، 10 صواريخ أخرى من نظام إطلاق صواريخ متعدد على «كيروفسكي» في «مقاطعة دونيتسك».

من جانبها، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنفت بهدوء ترحيل المواطنين الروس إلى روسيا، مشيرة إلى تعليق إجراءات الترحيل من الولايات المتحدة إلى روسيا قبل عام.

وأضافت «الجارديان» البريطانية، أن هيئة «الهجرة والجمارك» الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، مواصلة عمليات الترحيل إلى دول مختلفة، بينها روسيا.