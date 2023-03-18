«دونيتسك»: القوت الأوكرانية دمرت 23 ألف منزل قبل 24 فبراير 2022

دمرت القوت الأوكرانية نحو 23 ألف منزل و5 آلاف بناية سكنية في «مقاطعة دونيتسك» قبل بداية الأزمة في 24 فبراير من العام الماضي 2022، وفقا لتقرير أمينة مظالم المقاطعة، داريا موروزوفا، في «مجلس الأمن الدولي».

وفي وقت سابق، منع «مجلس الأمن»، موروزوفا، من إلقاء خطاب، وصوتت 4 دول لصالح منحها فرصة خطاب، و8 دول صوتت ضد، وامتنعت 3 دول عن التصويت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقع القائم بأعمال الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد وسفير «كييف» لدى «براتيسلافا» ميروسلاف كاستران اتفاقية ثنائية حول تسليم سلوفاكيا معدات عسكرية لكييف، فيما يدور الحديث عن 13 مقاتلة سوفيتية الصنع «ميج 29» ومنظومتي «كوب» للدفاع الجوي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال مجلس «الاتحاد» الروسي على لسان الرئيسة فالنتينا ماتفيينكو، إن هناك كل الأسباب للقول إن دمج «شبه جزيرة القرم» و«سيفاستوبول» في روسيا قد اكتمل، مضيفة إن لا يمكن لـ«القرم» تخيل نفسها خارج روسيا.

برلماني: «الجنائية الدولية» شرعت في مسار التصفية الذاتية

بدوره، أوضح رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس، أندريه كليشاس، أن «المحكمة الجنائية الدولية» شرعت في مسار التصفية الذاتية، مضيفا عبر «تليجرام»، أن مذكرة المحكمة حول اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين، ليس لها أي أساس قانوني أو عواقب.

وفي وقت لاحق، قال كليشاس، إن يجب على بلاده إصدار أمر اعتقال على الفور لجميع قضاة المحكمة، فيما أشار مندوب «موسكو» الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» فاسيلي نيبينزيا، إلى أن «الجنائية الدولية»، المستعدة لممارسة العدالة الزائفة باعتبارها دمية في يد الغرب، قد أثبتت دونيتها.

دبلوماس: «سنترك المحكمة تموت من تلقاء نفسها»

وأضاف نيبينزيا، أن «موسكو» ليست طرفا في نظام روما الأساسي، موضحا أن ليس لـ«المحكمة الجنائية الدولية» ولاية قضائية على روسيا ومواطنيها. وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا، مقتبسا من مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي 2018 جون بولتون: «سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها».

بدوره، أوضح نائب رئيس مجلس «الاتحاد» الروسي قسطنطين كوساتشيوف، أن لدى «موسكو» كافة الأسس القانونية لفرض عقوبات صارمة على «الجنائية الدولية» وقضاتها ومسؤوليها، بل واستبدالها بأخرى.

اقتصاديا، قال المندوب الروسي الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي» بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، إن أمام الغرب شهرين لرفع القيود المفروضة على تصدير أسمدة ومنتجات بلاده الزراعية إلى الأسواق العالمية، مضيفا إن الدول الأشد فقرا لم تحصل على 66% أو 65% من الإمدادات، بل حوالي 3 % فقط.