مشارك بـ«الدوم» الموسم الثاني: البرنامج فرصة كبرى لكل الشباب

قال بيشوي دانيال، أحد المشاركين ببرنامج الدوم الموسم الثاني، إن أغلب المحيطين به أكدوا له على موهبته في البرامج الرياضية، وكان حلمه هو أن تصل موهبته لعدد كبير من المشاهدين، ما دفعه للاشتراك في برنامج الدوم، «برنامج الدوم والشركة المتحدة وفروا فرصة كبيرة لكل الشباب».

دانيال: عندي شغف من صغري بكل الألعاب الرياضية

وأضاف «دانيال»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، ويقدمه الإعلامي شادي شلش، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التحاقه بالمسابقة كانت فرصة جيدة له للظهور على الشاشات وأن يؤكد على أن الصعيد مليء بالمواهب، «كان حلم كبير أني أثبت نفسي وأقول أني أقدر أعمل حاجة مختلفة، وعندي شغف من صغري بكل الألعاب الرياضية».

مشارك بالبرنامج الموسم الأول: كنت رئيسا للإذاعة المدرسية طوال فترة دراستي

بينما أوضح محمد رضا، أحد المشاركين ببرنامج الدوم الموسم الأول، أنه خلال فترة دراسته بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كان رئيسا للإذاعة المدرسية، حيث أنه منذ صغره كان يعشق القراءة، «عشقي للقراءة والكتابة والصحافة بدأ يتطور أكثر وأكثر مع كل جرنال بقراه أو مذيع بشوفه في التلفزيون وأنا ماسك ميكروفون إذاعة المدرسة».

مشاركة بالبرنامج الموسم الثاني: برنامج الدوم كان بداية لتحقيق حلمي

بينما تابعت بهيرة وليد، أحدى المشاركات ببرنامج الدوم الموسم الثاني: «برنامج الدوم كان بداية الطريق لتحقيق حلمي اللي بسعي لتحقيقه بقالي سنين وبشتغل على نفسي فيه وباخد كورسات وبنمي وأقوى مهارة اللغة العربية وأتابع الأخبار بشكل مستمر علشان أوصل لحلمي، وكنت بشتغل على نفسي كتير في اللغة العربية وخدت الكثير من الكورسات».