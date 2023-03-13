حدث ليلا: انطلاق حفل الأوسكار.. وزلزال بتركيا.. وتطورات بسقوط عصابة آثار

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حفل الأوسكار

انطلقت النسخة الـ 95 من حفل توزيع جوائز أوسكار، للاحتفاء بالأعمال السينمائية البارزة التي تم إنتاجها خلال عام 2022، وتنافس على الجوائز مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم عدد من الممثلين الذين يترشحون للمرة الأولى في مسيرتهم المهنية، وقدم الحفل جيمي كيميل بجانب عدد من النجوم.

فاز فيلم «بينوكيو» للمخرج المكسيكي، جييرمو ديل تورو، بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 95 في «لوس أنجلوس»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

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إسدال الستار على قضية قتل

دفعت سيدة أربعينة حياتها بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، ثمنا لقرطها الذهبي ودبلة زواجها، حيث بيت عاطلان من المركز النية على سرقتها، لسفر زوجها للعمل وقضائها لبعض الوقت بمفردها حيث تتنقل مابين منزلها وبيت أهليتها، تاركة أطفالها لدى والدتها لتعلقهم الشديد بها.

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توفير سلع مخفضة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات استعدت لشهر رمضان المبارك بمتابعة زيادة معارض ومنافذ السلع الغذائية بالأحياء والمدن على مستوى الجمهورية والوصول إلى المناطق النائية بالمنافذ المتحركة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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تطورات عصابة الآثار

تجرى جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بمنطقة بولاق أبو العلا، وفي حراسة مشددة حضر المتهمون للتحقيق معهم في جلسة تحقيق استمرت لساعات، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

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زلزال جديد يضرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق 10 كيلو متر تحت سطح الأرض.

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