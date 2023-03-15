سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنوك المختلفة

مع منتصف التداولات البنكية للأسبوع المصرفي الحالي، بالبنوك العربية والحكومية والأجنبية، تبيّن استقرار سعر صرف الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه المصري في البنوك.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء، وفق ما كشفت عنه البنوك العاملة بالسوق المصرية، كما يلي.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء

- سعر الريال السعودي 8.18 جنيه لعمليات الشراء، و8.21 جنيه للبيع، في بنك مصر.

- سعر الريال السعودي في البنك المركزي، سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

- سعر الريال بالبنك الأهلي، 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- سعر الريال السعودي سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، في CIB.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- انخفض سعر شراء الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، ليبلغ 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- بلغ سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه في بنك قناة السويس.