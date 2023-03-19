مسجد عمرو بن العاص في أبهى حلة بعد تجديده استعدادا لشهر رمضان (صور)

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صورًا لمسجد عمرو بن العاص، أحد أكبر المساجد الجامعة، التي تستقبل المصلين خلال شهر رمضان، خاصة في صلاة التراويح، بعد انتهاء أعمال تطويره التي استمرت خلال الأيام الماضية استعداد للشهر الفضيل.

مسجد عمرو بن العاص

وعلق وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، على الصور قائلًا: «مسجد عمرو بن العاص بفسطاط مصر يتزين في أبهى حلة لاستقبال الشهر الكريم».

وتستعد وزارة الأوقاف لشهر رمضان الكريم للعام الهجري الحالي 1444، من خلال عدد من الإجراءات في المساجد والجوامع في القاهرة والمحافظات.

تطوير مسجد عمرو بن العاص

وزار رئيس الوزراء ساحة مسجد عمرو بن العاص، وتعرف على أعمال التطوير التي تتم، وتشمل الساحة وملحقاتها، بما في ذلك مدخل الساحة من ناحية المسجد، والبوابات، والمُسطحات الخضراء.

أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص

ومن المقرر افتتاح مسجد عمرو بن العاص في أول أيام شهر رمضان الكريم، ليستقبل المصلين من كل مكان، وأعداد صلاة التراويح الكبيرة خلال الشهر الفضيل.