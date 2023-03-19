اللحوم المستوردة تستحوذ على 60%من السوق.. الكيلو التشادي بـ145 جنيها

شهدت الفترة الأخيرة في السوق المحلية وجود الكثير من الأنواع من اللحوم المستوردة من الخارج، خلال الفترة الحالية، خاصة مع قدوم شحنات جديدة من اللحوم من دول يتم التعامل معها للمرة الأولى.

وقال سيد النواوي، عضو شعبة الغرف التجارية في القاهرة، وأحد مستوردي اللحوم، إنّ اللحوم من أهم مصادر البروتين الحيواني لذلك تسعى الدولة بشكل كبير لتوفيرها للمواطنين بأسعار أقل، لذلك تتجه الدولة إلى الاستيراد من الخارج لسد احتياجات المواطنين.

الاستيراد يصب في مصلحة المواطن لسد الاحتياجات

وأضاف النواوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الاستيراد ووجود سلع ولحوم بأسعار أقل من سعر اللحوم البلدية يوفر الكثير على المواطنين من خلال وجود تنافسية في الأسعار وهو ما يصب في النهاية لصالح المواطنين، كما أنه يقلل من الضغط والطلب على نوع بعينة مما يقلل من سعره أيضا.

وأشار عضو الغرف التجارية إلى أنّ اللحوم المستوردة تمثل 60% من حجم اللحوم الموجودة في السوق المحلي، حيث تتمثل في الأنواع التي توفرها الدولة في الوقت الحالي.

وأوضح أن هناك لحوم سوداني وبرازيلي والهندية وغيرها العديد من الأنواع الأخرى وأخر ما تم إضافته إلى الأسواق هي اللحوم التشادية، والتي نزلت في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث يباع الكيلو بنحو 145 جنيها.