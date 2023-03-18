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«شعبة القصابين»: استقرار أسعار اللحوم بالأسواق وإقبال على شراء «المستورد»

كتب:

مريم حنفي
09:38 م | السبت 18 مارس 2023
أسعار اللحوم

أسعار اللحوم

تشهد أسعار اللحوم الحمراء استقراراً في الأسواق وقد تختلف الأسعار من مكان إلى الآخر في ظل إقبال المواطنين على شراء اللحوم المستوردة وتراجع القوة الشرائية للحوم الحمراء.  

استقرار أسعار اللحوم الحمراء

قال أحمد السيد، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار فيما يخص أسعار اللحوم الحمراء، حيث تختلف أسعار اللحوم من منطقة إلى الأخرى. 

أسعار اللحوم البلدي والمستورد

وأضاف السيد أن الأسواق غنية بكل أنواع اللحوم سواء البلدي أو المستورد، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البقري ما بين 220 إلى 260 جنيهًا ويتراوح كيلو الجاموسي ما بين 210 و250 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحوم الجملي ما بين 180 و190 جنيها، كما يتراوح سعر اللحم الضاني ما بين 250 و260 جنيها للكيلو.

وأوضح عضو شعبة القصابين أن يبلغ سعر اللحم المجمد سواء البرازيلي أو السوداني أو الهندي 195 جنيهًا ومن الممكن أن يبدأ كيلو اللحم التشادي من 120 جنيهًا. 

 

إقبال المواطنين على شراء اللحوم المستوردة 

وأشار أحمد السيد إلى أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا ملحوظًا من جانب المواطنين على شراء اللحوم البلدي والإقبال يزداد على اللحوم المستوردة نظراً لانخفاض أسعارها عن البلدي.

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بقلم مريم حنفي