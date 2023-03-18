نقيب الفلاحين: أسعار اللحوم مستقرة وهناك إقبال جيد على الشراء

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحمراء تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، بسبب صيام الإخوة المسيحيين، وخاصة بعد استيراد اللحوم التشادية والدواجن البرازيلية، حيث إن هناك اعتمادا كبيرا على الاستيراد في الوقت الحالي.

إقبال على شراء المستورد

وأوضح أبو صدام في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن هناك إقبالا جيدا على شراء اللحوم والدواجن المستوردة بسبب سعرها المنخفض، وشهدت معدلات استيراد اللحوم تزايدا ملحوظا بسبب الظروف الحالية بينما كنا نستورد حوالي 40% من احتياجاتنا في الوضع الطبيعي.

أسعار اللحوم

وأشار أبو صدام إلى أن سعر اللحوم البلدي بمحال الجزارة يتراوح ما بين 220 جنيها إلى 260 جنيها للكيلو بالنسبة للحم البقري، كما أن سعر اللحم الجاموسي يتراوح ما بين 210 إلى 250 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر اللحم الجملي ما بين 180 إلى 190 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر لحم الماعز ما بين 250 إلى 260 جنيهاً للكيلو.

أسعار العجول الحية كانت تراجعت بنحو 2000 جنيه

وبيَّن أبو صدام أن أسعار العجول الحية كانت تراجعت بنحو 2000 جنيه، حيث كان يتراوح سعر العجل البقري وزن 200 كيلو ما بين 20 إلى 22 ألف جنيه، بينما أصبح الآن يتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف جنيه، كما تراجع سعر كيلو اللحم القائم بنحو 10 جنيهات، حيث يتراوح سعر الكيلو البقري القائم ما بين 110 إلى 120 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم ما بين 100 إلى 110 جنيهات، متوقعاً استقرار الأسعار حتى انتهاء شهر رمضان المبارك.