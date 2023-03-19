بدء تطبيق مواعيد عمل المحلات استعدادا لشهر رمضان الأربعاء

تبدأ الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المختصة، تطبيق مواعيد عمل وغلق المحلات الجديدة بدايًة من الأربعاء المقبل استعدادا لشهر رمضان المقبل، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير، تيسيرا على المواطنين وأصحاب المحلات بمد العمل في المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية وغيرها من الأنشطة، إلى الساعة الثانية صباحا، حيث يزداد الإقبال على المحلات والمقاهي في الفترة المسائية بعد ساعة الإفطار.

مواعيد عمل وغلق المحلات

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنّ تحديد مواعيد عمل وغلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش لتنظيم العمل وضبط الشارع، والحد من أي تجاوزات، وترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، من خلال السماح لشركات النظافة وهيئات النظافة بالعمل في الفترة المسائية.

مواعيد عمل المحلات في رمضان

وأوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، أنّ قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد عمل المحلات في رمضان 2023 يتم تطبيقه بداية من الأربعاء المقبل، مراعاة لطبيعة عمل الأنشطة التجارية في الشهر الكريم، حيث معظم الأنشطة التجارية تنشط فترات قبل وبعد الإفطار مباشرة، مثل المطاعم والكافيهات والمقاهي، ومن المقرر تسيير لجان متابعة للتأكد من تطبيق مواعيد غلق المحلات في التوقيتات المحددة لها.

أنشطة مستثناة من مواعيد عمل المحلات

وفيما يتعلق بمواعيد عمل المحلات في رمضان 2023، فتتمثل في مد عمل المحلات والمطاعم والمقاهي والبازارات والمولات التجارية خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر إلى الثانية صباحا، فضلا عن استثناء بعض الأنشطة من مواعيد فتح وغلق المحلات لتلبية احتياجات المواطنين، ومنها البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة والأسواق الحضارية، والعمل على مدار 24 ساعة في خدمة توصيل الطلبات للمطاعم والكافيهات ضمن مواعيد عمل المحلات في رمضان 2023.

وعن مواعيد عمل وغلق المحلات في رمضان 2023، حددت الحكومة مواعيد عمل الورش ومحطات الوقود والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، حيث تفتح أبوابها يوميا حتى العاشرة مساء، أما التي تقدم خدمات عاجلة يتم استثنائها من مواعيد الغلق.