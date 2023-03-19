«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. الصغرى في القاهرة 12

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، بقيم تترواح بين درجة ودرجتين، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بسبب تكاثر السحب على معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية في حالة الطقس اليوم، وتكون رياح باردة قادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، إلى الداخل مباشرة، بدءا من السواحل الشمالية وحتى القاهرة الكبرى ومنطقة مصر والوسطى، حيث يسود طقس بارد نهار، شديد البرودة ليلا على أنحاء الجمهورية كافة، ويستمر تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشرقية والغربية وشمال ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، وفق بيان عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشرقية والغربية للبلاد، وشمال سيناء، بداية من مطروح إلى رفح، وصولا إلى بئر العبد والعريش والشيخ زويد، حيث تكون أمطار بين متوسطة إلى غزيرة أحيانا، مع استمرار فرص سقوط أمطار متفرقة على مناطق دون الأخرى من الدلتا، تتراوح شدّتها بين خفيفة ومتوسطة، وقد تصل إلى القاهرة والجيزة بشكل خفيف.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم، فهي كما يلي.

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12