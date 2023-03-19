حبس مسجل خطر بمدينة نصر بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول

أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة نصر، وطلبت من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل القبض على المتهم

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، من تورط مسجل خطر، مقيم بمحافظة القاهرة، ويقوم باستغلال الأطفال الأحداث بأعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم، تحت تهديد السلاح الأبيض، بمدينة نصر.

وبالتفتيش عثر بحوزته على سلاح أبيض ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، وضبط بصحبته 3 أطفال، وأقروا جميعهم بأن المتهم يقوم باستغلالهم في أعمال التسول كرهاً عنهم، وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

عقوبة استغلال الأطفال في التسول

وفي هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ لـ«الوطن»، إنّ استغلال الأطفال في التسول يعد انتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون، ووفقًا لنص المادة 291، فإنه «يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية، سواء بالاتجار به، أو الاستغلال التجاري أو الجنسي أو الاقتصادي، أو الاستخدام في التجارب العلمية والأبحاث، ويكون من حق الطفل توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر».

كما شدد القانون العقوبة على كل من اشترى طفلاً أوباعه، أو حتي عرضه للبيع، وكذلك من نقله باعتباره رقيقًا، أو قام باستغلاله تجاريًا أو جنسيًا، أو حتى استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حال وقعت الجريمة في الخارج.

وأضاف «محفوظ»، أنه لا يمكن الإخلال في أية عقوبة شديدة ينص عليها القانون، حيث تكون العقوبة التي تقع عليه، هي السجن المشدد، وذلك مدة تبدأ من 5 سنوات وتقع عليه غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه.