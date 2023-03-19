«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المتوقعة في شهر رمضان 2023

مع اقتراب شهر رمضان، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في شهر رمضان 2023، والتي تشهد ارتفاعا بين درجة ودرجتين على أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، وتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري بين 25 و26 درجة، في حين تسجل العظمى على محافظات شمال الصعيد بين 28 و29 درجة، ويسود طقس مائل للحرارة وتكون الحرارة بين 31 و33 على جنوب البلاد.

درجات الحراره المتوقعة في شهر رمضان 2023

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، درجات الحرارة المتوقعة في شهر رمضان 2023، خلال ساعات المساء الأولى والليل المتأخر، حيث تتراوح بين 13 و14 درجة على شمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل، وبين 11 و12 درجة على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، في حين تتراوح بين 15 و16 على جنوب البلاد، ويسود طقس بارد على جميع الأنحاء خاصة في ساعات الصباح الأولى.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون غائم جزئيا على جميع مدن الجمهورية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 23 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

درجات الحرارة الجمعة 24 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 14.