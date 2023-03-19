«الأرصاد» تكشف عن انخفاض جديد في درجات الحرارة وأمطار تصل للقاهرة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع عودة للأجواء الشتوية المعتدلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن الأجواء الماطرة تستمر اليوم الأحد على شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأضاف خبراء الهيئة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة مئوية، السواحل الشمالية 19 درجة مئوية، شمال الصعيد 22 درجة مئوية، جنوب سيناء 24 درجة مئوية، جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، بالإضافة لاستمرار فرص سقوط الأمطار خلال هذه الليلة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد 19 مارس، جاءت كالآتي:

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12.