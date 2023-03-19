معلومات عن القارئ الشيخ محمد السيد ضيف في ذكرى رحيله الرابعة

تحل اليوم الأحد الذكرى الرابعة على رحيل القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، أحد أعلام دولة التلاوة، والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم 19 مارس عام 2019، عن عُمر ناهز الـ74 عاماً، بعدما ترك إرثًا كبيرًا من التلاوات القرآنية الخالدة.

محطات في حياة الشيخ محمد السيد ضيف

وُلد القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، في 13 أغسطس عام 1945، بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتلقى علوم القرآن وأحكامه والقراءات السبع حتى أصبح ملماً بأحكام التلاوة والتجويد والقراءات مم شجعه على قبول الدعوات للقراءة بالمآتم والسهرات بقريته طناح والقرى المجاورة لها وذلك قبل بلوغه الخامسة عشر من عُمره.

التحق بالإذاعة عام 1984

التحق «ضيف» بالإذاعة المصرية عام 1984، ونال إعجاب أعضاء اللجنة لأنه تشبّع بطريقة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، واعتُمد كقارئ قراءات طويلة وخارجية على الهواء مباشرة ليكون قارئاً معروفاً في جميع دول العالم.

وشارك «ضيف» في إحياء العديد من المناسبات الإسلامية وليالي شهر رمضان المبارك، وقراءة القرآن الكريم بصوته حتى أصبح له جمهور عريض من المستمعين في مصر والعالم العربي والإسلامي.

رحيل القارئ الشيخ محمد السيد ضيف

توفي القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، في مثل هذا اليوم 19 مارس عام 2019، عن عُمر ناهز الـ74 عاماً، بعد رحلة حافلة في خدمة كتاب الله.

حفيد الشيخ «شعيشع»: الشيخ «ضيف» كان من كبار القراء

ومن جانبه، أكد محمد عوض اليماني، حفيد القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، لـ«الوطن»، أن القارئ الراحل الشيخ محمد السيد ضيف، كان من كبار القراء، ومن أعلام دولة التلاوة، وكان يُعتبر من أبناء وتلاميذ الشيخ أبو العينين شعيشع، وكانت تجمعهم علاقة طيبة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته بقدر ما أفنَوْا أعمارهم في خدمة القرآن الكريم وأهله.