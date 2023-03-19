تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و856 شاحنة و72 سيارة.

نشاط في مواني هيئة البحر الأحمر

وذكر البيان الصادر عن الهيئة، أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، و434 شاحنة و71 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، و422 شاحنة و11 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة OBE QUEE قادمة من بورسودان لشحن فوسفات والسفينة دليلة، بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس، الحرية 2 والعبارة القاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية 1، بوسيدون اكسبريس، الحرية 2 وغادرت السفينة دليلة.

3900 طن بضائع متنوعة

كما تم تداول 3900 طن بضائع عامة ومتنوعة 285 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، بينما تغادر السفينتان آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3320 راكبا بموانيها.