لينك الاستعلام عن الأسماء الجديدة في «تكافل وكرامة».. اتبع الخطوات

تزامنا مع استمرار صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة لليوم الرابع على التوالي لنحو 5.2 مليون أسرة، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، مشيرة إلى أنه هناك عدة شروط لاستمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» للمستفيدين، وأبرزها مشروطية الصحة والتعليم وعدم زواج الأبناء قبل 18 سنة.

طرق الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنه يتم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال الدخول على لينك الاستعلام المرفق هنا، واتباع الخطوات التالية:

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة للاستعلام.

- فور الاستعلام تظهر البيانات التالية للمستعلم:

- نوع بطاقة الدعم النقدي.

- حالة بطاقة تكافل وكرامة سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

- يمكن للأسماء الجدد في تكافل وكرامة معرفة نوع البطاقة والرصيد حال الاستعلام.

- يتم من خلال الاستعلام معرفة أيضا سبب الرفض من البرنامج.

- يمكن من خلال الاستعلام تقديم شكوى.

صرف دعم تكافل وكرامة بزيادة 25%.. 15 ابريل

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف دعم تكافل وكرامة بزيادة 25% بدءًا من السبت الموافق 15 أبريل المقبل، مؤكدًا أنّ يوم 15 من كل شهر هو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متتالٍ.

وأعلنت وزارة التضامن أن نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات وصلت إلى 76% بالمقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 24% فقط، موضحة أن هناك 516 ألف سيدة من ذوات الإعاقة يحصلن على ما يقرب من 800 مليون جنيه سنويا كدعم نقدي.