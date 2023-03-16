خطوات تنشيط فيزا «تكافل وكرامة» من خلال الاتصال بالخط الساخن

يستفيد عدد كبير من المواطنين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لذا تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كافة التسهيلات للمستفيدين من البرنامج، ليتمكنوا من صرف الدعم النقدي المخصص لهم شهريا، حيث يتم صرف قيمة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، منتصف كل شهر.

صرف قيمة «تكافل وكرامة» في يوم 15 من كل شهر

ومن ضمن الطرق التي يصرف من خلالها برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، هي فيزا تكافل وكرامة، والتي يتوجب على المستفيدين من البرنامج أن يقوموا بتنشيط فيزا تكافل وكرامة عند استلامها، كي يتمكنوا من صرف قيمة الدعم النقدي في موعده الشهري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات تنشيط فيزا تكافل وكرامة، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعى.

خطوات تنشيط فيزا تكافل وكرامة

1- تبدأ خطوات تنشيط فيزا تكافل وكرامة، عند استلام الفيزا والاستفادة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، من خلال الاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات لتفعيل فيزا تكافل وكرامة.

2- في حالة عدم معرفة المستفيد تنشيط فيزا تكافل وكرامة عبر الخط الساخن، يمكن التوجه إلى وحدة الشئون الاجتماعية.

3- يقوم الموظف بالإدارة الاجتماعية، بتفعيل الباركود المتواجد على فيزا تكافل وكرامة، ومن ثم يتم تنشيطها.

4- يستفيد صاحب البطاقة من الرصيد المتواجد في فيزا تكافل وكرامة بعد تفعيلها.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن زيادة قيمة برنامج «تكافل وكرامة»، بنسبة 25 %، لجميع المستفيدين من البرنامج، وذلك مع صرف قيمة الدعم النقدي لشهر إبريل المقبل، أي يوم 15 إبريل المقبل.