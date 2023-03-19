تنظيم أنشطة للأطفال وطلبة المدارس في مكتبة مصر العامة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على مواصلة تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة، بناء على الإمكانات المتاحة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل في المجالات المختلفة، لافتاً إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم.

مكتبة مصر العامة

وفي هذا الإطار نظمت مكتبة مصر العامة بأسيوط، بقيادة هاجر محروس، مدير فرع أسيوط ،ورش الترجمة العامة (المستوى الأول والمستوى الثاني)، التي تهدف إلى إعداد وتدريب مترجمين شباب بشكل علمي ومنهجي للعمل بسوق الترجمة وأنشطة وورش بقاعة الطفل للاحتفال، تزامناً بشهر رمضان المبارك، فضلاً عن استقبال أطفال روضة الشهيد ياسر رجب بإدارة أبنوب التعليمية بالمكتبة.

المكتبة المتنقلة

كما نظمت مكتبة مصر العامة تدريب ميداني لطلاب كلية خدمة اجتماعية بمركز التدريب في المكتبة، بالإضافة إلى زيارة المكتبة المتنقلة لمدرسة التربية الفكرية بأسيوط، وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وإكسابهم مهارات وخبرات، على أن يتم تنظيم المزيد من الفعاليات والتدريبات والبرامج الترفيهية وورش العمل وفقاً للإمكانات المتاحة.