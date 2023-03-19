توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: غائم وممطر على السواحل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الـ72 ساعة المقبلة

طقس الـ 72 ساعة المقبلة، سيكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الاثنين 20 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 23 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.